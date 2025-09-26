Heymondo apre un canale B2B | polizze su misura per agenzie di viaggio

Il comparto dei viaggi in Italia si arricchisce di uno strumento che promette di semplificare la vita degli operatori del settore e, al tempo stesso, di garantire maggiore tranquillità ai viaggiatori. Heymondo introduce infatti una proposta su misura per agenzie e tour operator, proseguendo la propria espansione nel mercato più strategico d’Europa. Nuova spinta all’espansione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

