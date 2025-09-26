Heather Parisi di nuovo nonna è nata un’altra nipotina | come l’hanno chiamata

Notizia da prima pagina: Heather Parisi può finalmente festeggiare un nuovo arrivo in famiglia! Il 22 settembre 2025, nella suggestiva cornice romana della Casa di Cura Santa Famiglia, è nata la prima figlia della primogenita Rebecca Manenti. La neomamma – classe 1994, ortodontista di professione e influencer per passione ha subito immortalato il momento su Instagram. Leggi anche: “Grande Fratello”, la nuova concorrente Francesca ha un figlio famoso: di chi si tratta Lieto evento in casa Parisi: fiocco rosa per Rebecca Manenti. La gioia è incontenibile, e non solo per la nuova arrivata. Rebecca ha voluto ringraziare pubblicamente l’equipe medica che l’ha accompagnata durante tutta la gravidanza: “Grazie a voi che avete reso tutto magico e mi avete fatto sentire dalla prima ecografia al primo vagito sicura e protetta. 🔗 Leggi su Tvzap.it

