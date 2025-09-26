Harry Potter | un membro del cast bandito da una Convention per i fan a causa di un account OnlyFans
Jessie Cave, nota per il suo ruolo di Lavanda Brown nella saga di Harry Potter è stata esclusa da una convention a causa del suo account OnlyFans. Nota soprattutto per il suo ruolo in Harry Potter e il Principe Mezzosangue, quando diventa brevemente la fidanzata di Ron, e poi in Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 1 e Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2, l’attrice ha denunciato la cosa. Come riportato da Entertainment Weekly, Jessie Cave non è stata invitata per una convention di Harry Potter a causa della sua affiliazione al sito OnlyFans. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Harry Potter: una prima foto di Nick Frost nei panni di Hagrid!
Images esclusive del reboot di harry potter: le mie paure si avverano
Hbo e il harry potter: l’opportunità mancata che delude i fan
L'ex attrice di Harry Potter si racconta: "Avevo bisogno di ricostruire la mia vita, la promozione dei film era demoralizzante"
