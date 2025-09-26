Harry Potter un attore allontanato da una convention per un account OnlyFans
esclusione di Jessie Cave da una convention di Harry Potter a causa del suo account OnlyFans. Recentemente, si è verificato un caso che ha suscitato discussioni nel mondo delle fiere dedicate alla saga di Harry Potter. Jessie Cave, nota per aver interpretato Lavanda Brown nella serie cinematografica, è stata esclusa da un evento ufficiale a causa della sua attività su OnlyFans. Questa decisione ha sollevato interrogativi sulla compatibilità tra la partecipazione alle convention e le attività online dell’attrice. le motivazioni dell’esclusione. Secondo quanto riportato, Jessie Cave non è stata invitata a partecipare alla convention perché il suo account su OnlyFans sarebbe incompatibile con le politiche dell’evento, considerato un “programma per famiglie”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: harry - potter
Harry Potter: una prima foto di Nick Frost nei panni di Hagrid!
Images esclusive del reboot di harry potter: le mie paure si avverano
Hbo e il harry potter: l’opportunità mancata che delude i fan
L'ex attrice di Harry Potter si racconta: "Avevo bisogno di ricostruire la mia vita, la promozione dei film era demoralizzante" - facebook.com Vai su Facebook
Harry Potter di HBO, scoppia un altro dramma legato al cast: cosa sta succedendo e perchè i fan sono preoccupati - Un insider lancia la bomba e scatena i fan: il casting di uno storico personaggio della saga potrebbe sollevare un putiferio ... Scrive libero.it
Cillian Murphy: l’attore commenta le voci che lo vorrebbero come Voldemort nella serie di Harry Potter - Cillian Murphy, attore dalla carriera poliedrica, ha smentito i rumor che lo vorrebbero pronto ad interpretare Lord Voldemort. Lo riporta filmpost.it