Harris Dickinson sull’unirsi al MCU | Dipende dal ruolo

Harris Dickinson, protagonista di The King's Man e Babygirl, è tra i tanti attori che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero in lizza per il reboot di X-Men della Marvel Studios e del regista Jake Schreier. Se le recenti notizie fossero vere, potrebbe interpretare Ciclope nell'MCU, seguendo le orme di James Marsden. La maggior parte dei fan sembra concordare sul fatto che sarebbe una scelta azzeccata per Scott Summers, e Josh Horowitz ha ora chiesto all'attore se ci sia del vero nelle voci che circolano online. Confermando di non aver fatto alcun provino né incontrato nessuno per il ruolo di Ciclope, Dickinson ha tuttavia aggiunto che i supereroi non fanno per lui, anche se " dipende dal ruolo ".