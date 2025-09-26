Harris Dickinson sull’unirsi al MCU | Dipende dal ruolo
Harris Dickinson, protagonista di The King’s Man e Babygirl, è tra i tanti attori che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero in lizza per il reboot di X-Men della Marvel Studios e del regista Jake Schreier. Se le recenti notizie fossero vere, potrebbe interpretare Ciclope nell’MCU, seguendo le orme di James Marsden. La maggior parte dei fan sembra concordare sul fatto che sarebbe una scelta azzeccata per Scott Summers, e Josh Horowitz ha ora chiesto all’attore se ci sia del vero nelle voci che circolano online. Confermando di non aver fatto alcun provino né incontrato nessuno per il ruolo di Ciclope, Dickinson ha tuttavia aggiunto che i supereroi non fanno per lui, anche se “ dipende dal ruolo ”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: harris - dickinson
Urchin: il trailer dell'acclamato debutto registico dell'attore Harris Dickinson con uno straordinario Frank Dillane
Harris Dickinson: 10 cose che forse non sai sull’attore
Harris dickinson: scopri 10 curiosità sorprendenti sull’attore
Barry Keoghan e Harris Dickinson alla premiere di Urchin a Londra. - X Vai su X
Only Joseph Quinn was missing and the four new Beatles attended the “Urchin” premiere in London. Harris Dickinson’s directorial debut was been acclaimed by critics and audience. Friends Paul Mescal, Barry Keoghan and his star Frank Dillane all greeted di - facebook.com Vai su Facebook