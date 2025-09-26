Hanno fatto l’amore ma nessuno se ne è accorto Maria Antonietta Tilloca il segreto 25 anni dopo il Grande Fratello

Vent’anni e più di segreti, ricordi e amori mai raccontati stanno riaffiorando grazie al documentario “Grande Fratello – L’inizio”, disponibile su Mediaset Infinity. A parlare questa volta è Maria Antonietta Tilloca, oggi 52 anni, che ha scelto di rivelare un capitolo rimasto nell’ombra per un quarto di secolo: la relazione avuta dentro la Casa. L’ex concorrente ha spiegato come il legame nacque lentamente, in un equilibrio delicato con la vita che li attendeva fuori: “Rispettò molto il fatto che fuori avevo un fidanzato, poi cedemmo al sentimento”, ha raccontato. Non un’avventura passeggera, ma una storia che Maria Antonietta definisce “lunga e intensa”, tanto che anche Marina La Rosa, memoria storica di quella stagione, ha confermato il tutto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it