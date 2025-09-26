Hanna Arendt è finita nel Braccobaldo Show

Hanna. Come ogni domenica, Andrea Malaguti, direttore della Stampa, fa precedere da un distico il suo editoriale in prima pagina: “‘Il suddito ideale di un regime totalitario non è il nazista convinto o il comunista convinto, ma l’individuo per il quale la distinzione tra realtà e finzione non esiste più’ Hanna Arendt (‘Le origini del totalitarismo’ - Einaudi)”. La storica e filosofa si chiamava Hannah, con la “h” finale. Malaguti è recidivo: era incorso nel medesimo infortunio lo scorso 30 marzo, come segnalato in questa rubrica. Per soprammercato, l’indomani Raffaella Romagnolo cerca d’ingraziarselo, sempre sulla Stampa: “Nell’editoriale di ieri il direttore Malaguti ha chiamato in soccorso Hanna Arendt”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

