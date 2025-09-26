Hamilton | Sono ore terribili peggioramenti per il suo bulldog malato

Lewis Hamilton non parteciperà alle prove Pirelli in programma al Mugello. La scelta del sette volte campione del mondo non è legata alla pista, ma alla salute del suo inseparabile bulldog Roscoe, da tempo malato. Il pilota britannico, molto legato all’animale adottato nel 2013, ha spiegato sui social i motivi della sua assenza, condividendo immagini del cane visibilmente debilitato: “Sono state ore terribili, tenete Roscoe nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere”, ha scritto in un post Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lewis Hamilton (@lewishamilton) Al posto di Hamilton, la Ferrari potrà contare sul collaudatore Guanyu Zhou, chiamato a raccogliere dati utili per lo sviluppo delle gomme. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it