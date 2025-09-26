Hamilton salta i test al Mugello per stare accanto al suo cane | È in coma non sappiamo se si sveglierà

Ilfattoquotidiano.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non sono settimane facilissime per Lewis Hamilton. E no, in questo caso i risultati in pista – in Ferrari è ancora a zero podi – passano in secondo piano. Il pilota britannico è infatti in grande apprensione per il suo cane, il bulldog Roscoe che, come raccontato dallo stesso ferrarista sul proprio profilo Instagram, non gode al momento di ottima salute ed è sottoposto in questi giorni a delicate cure veterinarie. Per questo motivo Hamilton non ha preso parte agli ultimi test al Mugello: al suo posto, è sceso in pista il cinese Zhou Guanyu (ex Alfa e oggi terzo pilota a Maranello). Roscoe, che Hamilton porta ormai sempre nel paddock di Formula 1 durante le gare, è accanto al pilota Ferrari dal 2013 e gìà un po’ di tempo fa aveva raccontato dei problemi di salute del suo cane, a causa di una polmonite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

hamilton salta i test al mugello per stare accanto al suo cane 200 in coma non sappiamo se si sveglier224

© Ilfattoquotidiano.it - Hamilton salta i test al Mugello per stare accanto al suo cane: “È in coma, non sappiamo se si sveglierà”

In questa notizia si parla di: hamilton - salta

La Ferrari agli italiani: Vasseur ha scelto il pilota del futuro | Salta uno tra Hamilton e Leclerc

Il cane Roscoe è malato, Hamilton salta i test al Mugello: "Pregate per lui"

Il cane Roscoe sta male, Hamilton salta i test al Mugello: "Ore difficili, pregate per lui"

hamilton salta test mugelloHamilton salta i test al Mugello per stare al fianco del cane Roscoe in coma - Hamilton così non sarà sul circuito toscano e al suo posto la Ferrari dovrebbe mandare in pista il pilota di riserva Guanyu Zhou. msn.com scrive

hamilton salta test mugelloF1, Hamilton in ansia per il cane Roscoe: salta il test al Mugello - Il messaggio sui social: "È stato ricoverato in ospedale e sedato per calmarlo mentre lo controll ... Come scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Hamilton Salta Test Mugello