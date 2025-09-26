Hamilton dà forfait al test Ferrari è straziato per le condizioni di Roscoe | Non so se si sveglierà
Lewis Hamilton ha rinunciato ai test Pirelli con la Ferrari al Mugello per restare accanto al suo cane Roscoe, in coma dopo un arresto cardiaco. Il bulldog lotta tra la vita e la morte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: hamilton - forfait
Hamilton dà forfait al test Ferrari, è straziato per le condizioni di Roscoe: “Non so se si sveglierà” - Lewis Hamilton ha rinunciato ai test Pirelli con la Ferrari al Mugello per restare accanto al suo cane Roscoe, in coma dopo un arresto cardiaco ... Secondo fanpage.it
La frase di Hamilton dopo i test con la Ferrari: "Continuo a non essere un fan..." - Cala il sipario sui test in Bahrain, tre giorni utili ai team e ai piloti per fornire le prime indicazioni in pista. Si legge su corrieredellosport.it