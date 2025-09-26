Hamburger di lenticchie la ricetta veggie

Hamburger di Lenticchie. Variante vegetariana e vegana, ricca di proteine e gusto. Leggeri ma nutrienti, adatti a tutti, anche agli intolleranti al glutine.? Preparazione — passo per passo. 1 Lenticchie Usa lenticchie secche (ammollo 2h) o già lessate. Scolale e tienile pronte. 2 Verdure Lava e pela la carota, trita con cipolla e prezzemolo nel mixer. 3 Soffritto In padella con poco olio, unisci le verdure tritate e le lenticchie scolate. Copri con acqua o brodo e cuoci 30 minuti finché assorbito. 4 Impasto Frulla le lenticchie cotte fino a crema. Aggiungi eventuali leganti (uovo, parmigiano o mollica) se desiderato.

In questa notizia si parla di: hamburger - lenticchie

