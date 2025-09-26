Hades 2 | come sbloccare il finale segreto

Con il rilascio ufficiale della versione 1.0, Hades 2 conclude la fase di Early Access, offrendo ai giocatori un’esperienza completa con un vero finale legato alla storia dei divinità e dei mostri. La conclusione del gioco richiede di completare diverse run e di affrontare sfide specifiche, testando le abilità acquisite durante il percorso. In questo articolo si analizzano i passaggi fondamentali per sbloccare il vero epilogo e le strategie più efficaci per raggiungerlo. come sbloccare il vero finale di hades 2. aprire la strada per la superficie e affrontare i boss principali. Per poter accedere al finale autentico, è necessario prima scoprire un percorso verso la Superficie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

