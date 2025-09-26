K ahraman ha lasciato casa dopo che Oylum (interpretata da Feyza Sevil Güngör ) ha rifiutato di andarsene: la settimana scorsa Tradimento, la serie turca che occupa la prima serata del venerdì di Canale 5, si era conclusa così, non prima di vedere Serra, cacciata da casa da Ipek, cadere dalle scale per poi morire in ospedale. La nuova puntata di Tradimento in onda stasera, venerdì 26 settembre alle 21.45, riparte proprio da dove si era interrotta. 10 film e serie tv da vedere a settembre su Netflix. C’è il finale di “Mercoledì 2” X Leggi anche › ”Tradimento”, stasera Tolga scopre chi gli ha salvato la vita e Serra muore cadendo dalle scale Tradimento, anticipazioni puntata 26 settembre, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Güzide scopre la verità su Kadriye, mentre Yesim e Umit finiscono in ospedale