Guido Crosetto un adulto a destra | boccata d' ossigeno per l' Italia

Messinatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo stacco è netto, nettissimo, e ci regala, dopo tre anni di infantilismo, di capricci, di permalosità poco istituzionale, una piccola, salutare, tregua percettiva. L’intervento del ministro della difesa Guido Crosetto alla Camera, a proposito di tutela della missione Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guido - crosetto

L’importanza di difendersi: parla in esclusiva Guido Crosetto

Guido Crosetto contro la Lega sulle spese militari: «Macron ha ragione»

Mosca mette nel mirino Sergio Mattarella e lo inserisce nella lista nera dei «russofobi»: con lui anche Antonio Tajani e Guido Crosetto

Crosetto sotto attacco degli hacker: sul suo profilo X finte raccolte fondi per Gaza e Giorgio Armani - Sul suo profilo sono apparsi post sospetti nei quali si chiedevano fondi per Gaza e persino per il funerale di Giorgio Armani. Come scrive repubblica.it

Guido Crosetto: "Salvini esulta contro Macron? Se la Francia è instabile, l'Italia non ha da gioire" - Il ministro della Difesa spiega perché la caduta del governo Bayrou e la precarietà della politica francese hanno un impatto negativo sull'ecosistema economico europeo Se Salvini gioisce, Crosetto non ... Come scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Guido Crosetto Adulto Destra