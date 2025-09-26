Guido Crosetto un adulto a destra | boccata d' ossigeno per l' Italia

Lo stacco è netto, nettissimo, e ci regala, dopo tre anni di infantilismo, di capricci, di permalosità poco istituzionale, una piccola, salutare, tregua percettiva. L’intervento del ministro della difesa Guido Crosetto alla Camera, a proposito di tutela della missione Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: guido - crosetto

L’importanza di difendersi: parla in esclusiva Guido Crosetto

Guido Crosetto contro la Lega sulle spese militari: «Macron ha ragione»

Mosca mette nel mirino Sergio Mattarella e lo inserisce nella lista nera dei «russofobi»: con lui anche Antonio Tajani e Guido Crosetto

Con un atto di coraggio e dignità, la Global Sumud Flotilla ha deciso di diffidare, attraverso i propri legali, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto. Perché di fronte alle parole indegne di Meloni, che invece di difen - facebook.com Vai su Facebook

Un appello al ministro della Difesa, Guido Crosetto, all’insegna di un maggiore coinvolgimento. Lo ha lanciato il Presidente Nazionale del SUM, Antonello Arabia, aprendo i lavori del II congresso, che si è chiuso oggi a Roma. - X Vai su X

Crosetto sotto attacco degli hacker: sul suo profilo X finte raccolte fondi per Gaza e Giorgio Armani - Sul suo profilo sono apparsi post sospetti nei quali si chiedevano fondi per Gaza e persino per il funerale di Giorgio Armani. Come scrive repubblica.it

Guido Crosetto: "Salvini esulta contro Macron? Se la Francia è instabile, l'Italia non ha da gioire" - Il ministro della Difesa spiega perché la caduta del governo Bayrou e la precarietà della politica francese hanno un impatto negativo sull'ecosistema economico europeo Se Salvini gioisce, Crosetto non ... Come scrive ilfoglio.it