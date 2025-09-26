Guida agli eventi del weekend 26 – 28 settembre

Dallo «Street Food Market» di Treviglio alla «Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori», da «I Prodòcc de Bérs» all’inaugurazione del nuovo Museo Diocesano Adriano Bernareggi, passando per il «Palio de la Bora» e per la «Festa contadina» di Terno d’Isola. Ecco i nostri consigli per il fine settimana. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Guida agli eventi del weekend (26 – 28 settembre)

Guida agli appuntamenti del weekend: torna a Guastalla ‘Piante e animali perduti’ - TORNA A GUASTALLA PIANTE E ANIMALI PERDUTI PER RISCOPRIRE IL MONDO NATURALE Sabato 27 e domenica 28 settembre a Guastalla torna Piante e Animali Perduti, la grande mostra – mercato con oltre 500 espos ... Si legge su temponews.it