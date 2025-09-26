Guerra morti e feriti nell’ennesimo attacco russo Pioggia di bombe sulla città
La città di Kherson, in Ucraina, e i suoi sobborghi sono stati recentemente bersaglio di un violento e massiccio attacco russo che ha causato vittime civili, feriti e ingenti danni materiali. L’Amministrazione Militare Regionale di Kherson ha comunicato i dettagli di questa ennesima aggressione, evidenziando la brutalità e l’ estensione dell’azione militare condotta dalle forze armate della Federazione Russa. Dettagli dell’attacco e bilancio delle vittime. L’attacco si è configurato come un bombardamento aereo mirato, con l’impiego di una quantità significativa di bombe guidate. Si parla infatti di “circa una dozzina e mezza” di ordigni sganciati sull’area urbana e limitrofa, un numero che testimonia la volontà di infliggere un danno esteso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
