Guerra | La Corea del Nord pronta al missile nucleare intercontinentale

La Corea del Nord sarebbe vicina al completamento di un missile balistico intercontinentale capace di colpire gli Stati Uniti con testate nucleari. Lo ha dichiarato il presidente sudcoreano Lee Jae-myung durante una visita alla Borsa di New York, come riportano i media di Seul. Le dichiarazioni di Lee Jae-myung. Secondo il leader sudcoreano, «sia per ottenere influenza nei colloqui con gli Stati Uniti, sia per rafforzare il proprio regime, la Corea del Nord ha continuato a sviluppare missili balistici intercontinentali (Icbm) in grado di trasportare ordigni nucleari fino a raggiungere gli Usa». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

