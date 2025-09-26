Guehi Juventus irrompe un top club di Premier League sul difensore accostato ai bianconeri | questo aspetto lo rende un profilo interessante Ultime
Guehi Juventus, irrompe un top club di Premier League sul difensore: tutte le ultime novità sulle mosse dei bianconeri. Un grave infortunio in casa del Liverpool rischia di complicare i piani di calciomercato Juve. Secondo le indiscrezioni riportate dal portale inglese TeamTalk, i Reds avrebbero individuato in Marc Guehi, difensore del Crystal Palace e obiettivo bianconero, il rinforzo ideale per la finestra di gennaio. La necessità del club inglese di intervenire sul mercato è nata dalla sfortuna. Il gravissimo infortunio occorso al giovane difensore italiano Giovanni Leoni, che ha riportato la rottura del legamento crociato, ha creato un vuoto nel reparto arretrato di Arne Slot. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: guehi - juventus
Juventus, occhi su Guehi: il difensore del Crystal Palace tra i possibili colpi di gennaio
Guehi Juventus: scatto di questo top club per il difensore accostato ai bianconeri! Pronta l’offerta già a gennaio per strapparlo alla concorrenza, tutti gli aggiornamenti
Guéhi, il Liverpool accelera: Juventus e big europee alla finestra
$Guehi si allontana? Cosa filtra sul centrale inglese juventusnews24.com/guehi-juve-liv… - X Vai su X
GUEHI ALLA JUVENTUS ? L’incontro fulmina l’Inter https://bit.ly/4mf3Tyk - facebook.com Vai su Facebook
Guehi Juventus, irrompe un top club di Premier League sul difensore accostato ai bianconeri: questo aspetto lo rende un profilo interessante. Ultime - Guehi Juventus, irrompe un top club di Premier League sul difensore: tutte le ultime novità sulle mosse dei bianconeri Un grave infortunio in casa del Liverpool rischia di complicare i piani di calcio ... Da juventusnews24.com
Mercato Juventus, uno dei difensori monitorati da più tempo potrebbe andare in quel top club: l’infortunio complica i piani, cosa sta succedendo - Mercato Juventus, uno dei difensori monitorati da più tempo potrebbe giocare in quel campionato Un grave infortunio in casa del Liverpool rischia di complicare i piani di calciomercato Juve. Riporta juventusnews24.com