Guehi Juventus, irrompe un top club di Premier League sul difensore: tutte le ultime novità sulle mosse dei bianconeri. Un grave infortunio in casa del Liverpool rischia di complicare i piani di calciomercato Juve. Secondo le indiscrezioni riportate dal portale inglese TeamTalk, i Reds avrebbero individuato in Marc Guehi, difensore del Crystal Palace e obiettivo bianconero, il rinforzo ideale per la finestra di gennaio. La necessità del club inglese di intervenire sul mercato è nata dalla sfortuna. Il gravissimo infortunio occorso al giovane difensore italiano Giovanni Leoni, che ha riportato la rottura del legamento crociato, ha creato un vuoto nel reparto arretrato di Arne Slot. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Guehi Juventus, irrompe un top club di Premier League sul difensore accostato ai bianconeri: questo aspetto lo rende un profilo interessante. Ultime