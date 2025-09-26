Guarda di finanza il comandante regionale in visita ai reparti delle Fiamme gialle
Nella scorsa mattinata di giovedì 25 settembre, il comandante regionale dell'Emilia-Romagna della Guardia di finanza Paolo Kalenda ha fatto visita ai reparti operanti nel territorio estense. Accompagnato dal comandante provinciale di Ferrara Gabriele Sebaste, l'ufficiale generale si è recato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: guarda - finanza
Guarda di Finanza, eseguita ordinanza di interdizione temporanea dai pubblici uffici nei confronti di due pubblici ufficiali in servizio presso il Comune di Cava De’ Tirreni
LANCIANO (CH), CON L'OPERAZIONE 'PROTESI FANTASMA' LA GUARDIA DI FINANZA SCOPRE UNA TRUFFA ALLA ASL GUARDA IL SERVIZIO Guardia di Finanza #guardiadifinanza #lanciano Asl Lanciano Vasto Chieti - facebook.com Vai su Facebook
Guardia di Finanza (@GDF) - X Vai su X
Guardia di Finanza e Università del Molise insieme per la formazione sulla comunicazione istituzionale - Ha preso il via lo scorso 23 settembre, presso il Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza, il primo ciclo formativo ... Scrive molisenetwork.net
Sangue pontecorvese nelle vene di Gianluca Filippi, il Comandante Regionale Toscana della Guardia di Finanza - Scorre sangue pontecorvese nelle vene di Gianluca Filippi, neo Comandante Regionale Toscana della Guardia di Finanza. Scrive ciociariaoggi.it