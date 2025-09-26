GTA 6 Rockstar Games potrebbe annunciare presto Project ROME ma di cosa si tratta?

I fan di GTA 6 attendono con impazienza nuovi dettagli sul gioco, ma secondo fonti vicine a Rockstar Games, un annuncio importante potrebbe essere imminente: il misterioso Project ROME. Al centro dei rumor, questo progetto non sarebbe un semplice contenuto aggiuntivo, ma un vero e proprio strumento pensato per rivoluzionare il modo in cui i giocatori vivranno il prossimo capitolo della saga. Project ROME, che sta per Rockstar Online Modding Engine, dovrebbe rappresentare l'ingresso ufficiale di Rockstar nel mondo del modding strutturato. L'idea è quella di offrire ai fan un set di strumenti simile a Fortnite UEFN, con cui la community potrà creare contenuti, scenari e modalità completamente inedite.

In questa notizia si parla di: rockstar - games

