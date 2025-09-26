GTA 6 | le voci su Project ROME e il futuro come piattaforma UGC

(Adnkronos) – Il prossimo titolo di Rockstar Games, Grand Theft Auto VI, potrebbe non essere solo un blockbuster da record, ma il veicolo per una vera e propria piattaforma di contenuti. Dietro a questa potenziale svolta si cela l’indiscrezione di Project ROME (acronimo che si vocifera stia per Rockstar Online Modding Engine), un motore di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: voci - project

È online il nuovo Podcast di Federica Ruggiero, Project Manager del progetto Genderate! Un percorso di voci, esperienze e riflessioni sul divario di genere nelle materie STEM, per dare spazio a storie che ispirano e per costruire un futuro più equo. ? Sono - facebook.com Vai su Facebook

GTA 6: le voci su Project ROME e il futuro come piattaforma UGC - L'acquisizione di FiveM e nuove indiscrezioni suggeriscono che Rockstar Games stia preparando un ecosistema online che trasformerebbe GTA 6 da gioco a risorsa per la creator economy ... Si legge su adnkronos.com

GTA 6, nuove voci parlano di un secondo rinvio - Rockstar, dal canto suo, non ha rilasciato commenti ufficiali, ma ha recentemente pubblicato un annuncio di lavoro in cui definiva GTA 6 “il più grande lancio di un videogioco nella storia”, ... Segnala icrewplay.com