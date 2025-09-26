Grottaglie aderisce alla manifestazione in sostegno per la Palestina
Tarantini Time Quotidiano L’Amministrazione Comunale di Grottaglie sarà presente alla manifestazione regionale in sostegno del popolo palestinese, contro il genocidio in corso e il riarmo, in programma sabato 27 settembre a Grottaglie. La partecipazione del Comune è il naturale proseguimento di quanto già espresso dal Consiglio Comunale con l’approvazione di due ordini del giorno che hanno ribadito con chiarezza la volontà di questa città di non restare in silenzio davanti a una tragedia umanitaria che colpisce, prima di tutto, i civili. “Ogni giorno- dichiara l’Amministrazione- il numero delle vittime cresce, e ciò che più ci interroga è che la maggior parte sono donne, uomini, bambini privati del diritto più elementare: vivere. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
grottaglie - aderisce
