La star di 300 torna protagonista del sequel del disaster movie, diretto da Ric Roman Waugh, a cinque anni dal primo capitolo. La famiglia Garrity torna nel sequel di Greenland, pronta a lasciare il bunker in Groenlandia per cercare una nuova casa in un'Europa completamente devastata. Gerard Butler è di nuovo il protagonista in fuga da meteoriti, tempeste di radiazioni e gigantesche onde anomale, nel trailer di Greenland 2: Migration, in arrivo ad inizio 2026. Gerard Butler nel trailer di Greenland 2: Migration A cinque anni di distanza dal primo impatto di una cometa che ha decimato gran parte della Terra, Gerard Butler interpreta nuovamente John Garrity, al fianco dell'ex moglie Allison Garrity (Morena Baccarin) e del figlio (Roman Griffin Davis). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Greenland 2: Migration, il trailer del nuovo sequel con Gerard Butler in fuga dall’apocalisse