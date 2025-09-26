Green migranti Palestina Kiev Ecco tutto il discorso del premier

Laverita.info | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meloni all’Onu stigmatizza l’aggressione russa e critica Israele per aver «superato il limite». Duro affondo contro il Green deal. 🔗 Leggi su Laverita.info

green migranti palestina kiev ecco tutto il discorso del premier

© Laverita.info - Green, migranti, Palestina, Kiev. Ecco tutto il discorso del premier

In questa notizia si parla di: green - migranti

Ue: Fidanza (FdI), ‘von der Leyen male su Green Deal, bene su migranti’

L’attacco all’Onu e all’Europa “imbarazzante”, “l’invasione” di migranti e la “truffa green”: cos’ha detto Trump nel suo discorso alle Nazioni Unite

Trump critica Onu, Hamas, Ue e chi non rifiuta i migranti e la truffa green. Putin salvo pure stavolta

green migranti palestina kievMeloni,bene Trump sui migranti e Green Deal - Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a margine dell'assemblea Onu, ha detto di aver condiviso molte passaggi ... Secondo notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Green Migranti Palestina Kiev