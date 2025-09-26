Green Florence un grande prato verde in piazza Santa Croce

Firenze, 26 settembre 2025 – In piazza Santa Croce a Firenze è spuntato un prato di erba vera  da oltre 3.000 metri quadrati: è la principale caratteristica di Green Florence, la più grande installazione urbana di verde naturale mai realizzata in Europa. L’obiettivo dell’iniziativa, è stato spiegato, “è unire ambiente, commercio, agricoltura e cultura urbana, offrendo un’esperienza che valorizzi il patrimonio Unesco della città senza comprometterne la memoria storica”. Da venerdì 26 a domenica 28 settembre, la piazza Santa Croce ospiterà per l’occasione musica dal vivo, artisti di strada, spettacoli di teatro all’aperto e laboratori creativi per bambini e famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

