’Green Florence’ Piazza Santa Croce diventa un giardino

Da oggi a domenica Firenze si risveglia con un cuore verde. Piazza Santa Croce si trasforma in un giardino di fine estate: oltre 3.000 metri quadrati di erba vera e olivi secolari ridisegneranno lo spazio davanti alla Basilica, offrendo un inedito parco urbano dove sedersi, passeggiare, ascoltare musica, gustare buon cibo e vivere la città in modo sostenibile. È Green Florence 2025, la più grande installazione urbana verde d’Europa con un ricco contorno di eventi, voluta da Confcommercio e Unione degli Agricoltori di Firenze con il patrocinio del Comune di Firenze e della Camera di Commercio, con la collaborazione di Fabbri Vivai, il sostegno di Conad, Banco Fiorentino, Credito Cooperativo di Pontassieve e Chianti Banca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

