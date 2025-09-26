Gravina soddisfatto | Nomina di Sessa commissario per gli stadi notizia positiva per il Paese

Internews24.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gravina soddisfatto di Sessa. Il presidente della FIGC: «Accelererà i processi di ammodernamento delle infrastrutture sportive». Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha commentato la notizia dell’indicazione dell’ingegnere Sessa come Commissario straordinario per gli stadi. Una scelta che, secondo il numero uno del calcio italiano, rappresenta un passaggio importante non solo per il movimento sportivo ma anche per l’intero Paese. LE PAROLE DI GRAVINA – «È una notizia molto positiva per il calcio italiano e per l’intero Paese. Sono convinto che questa nomina possa accelerare tutti i processi risolutivi per ammodernare le infrastrutture sportive di alto livello. 🔗 Leggi su Internews24.com

gravina soddisfatto nomina di sessa commissario per gli stadi notizia positiva per il paese

© Internews24.com - Gravina soddisfatto: «Nomina di Sessa commissario per gli stadi notizia positiva per il Paese»

In questa notizia si parla di: gravina - soddisfatto

gravina soddisfatto nomina sessaEuro 2032. Massimo Sessa Commissario straordinario per gli stadi. Gravina: scelta di alto profilo - Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha proposto la nomina di Massimo Sessa in qualità di Commissario straordinario per gli stadi. Segnala msn.com

Euro 2032, Gravina: "Grazie ad Abodi per aver nominato Sessa, persona di alto profilo" - "È una notizia molto positiva per il calcio italiano e per l'intero Paese": così, all'ANSA, il presidente della Figc Gabriele Gravina, ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gravina Soddisfatto Nomina Sessa