Gravina soddisfatto | Nomina di Sessa commissario per gli stadi notizia positiva per il Paese

Gravina soddisfatto di Sessa. Il presidente della FIGC: «Accelererà i processi di ammodernamento delle infrastrutture sportive». Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha commentato la notizia dell’indicazione dell’ingegnere Sessa come Commissario straordinario per gli stadi. Una scelta che, secondo il numero uno del calcio italiano, rappresenta un passaggio importante non solo per il movimento sportivo ma anche per l’intero Paese. LE PAROLE DI GRAVINA – «È una notizia molto positiva per il calcio italiano e per l’intero Paese. Sono convinto che questa nomina possa accelerare tutti i processi risolutivi per ammodernare le infrastrutture sportive di alto livello. 🔗 Leggi su Internews24.com

