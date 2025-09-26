Grano sottopagato la rabbia degli agricoltori toscani | in mille alla protesta davanti alla prefettura di Firenze

Firenze, 26 settembre 2025 – Cartelli, slogan e sacchi vuoti con il tricolore per denunciare una crisi che mette in ginocchio le campagne. Oltre mille cerealicoltori della Coldiretti, arrivati da tutta la Toscana e dal vicino Lazio, hanno manifestato questa mattina davanti alla Prefettura di Firenze per chiedere un cambio di rotta: «Basta ai trafficanti di grano », lo slogan ripetuto durante il sit-in. Una delegazione è stata ricevuta dalla prefetta. La protesta arriva in un momento drammatico per il settore: il prezzo del grano duro è crollato a 28 euro al quintale, con un calo del 30% in un anno, tornando ai livelli pre-guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

