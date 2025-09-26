Grandi cuochi all’opera per i poveri
A Milano il 5 ottobre torna Grandi Cuochi all’Opera, iniziativa benefica di Opera San Francesco per i Poveri, giunta alla quattordicesima edizione. L’appuntamento si terrà nella mensa di corso Concordia, che per un giorno interromperà il servizio abituale per ospitare un pranzo speciale, aperto al pubblico su prenotazione. Il format è collaudato: grandi firme della cucina italiana si mettono ai fornelli per sostenere concretamente le attività dell’ente fondato nel 1959 dai frati cappuccini. L’evento di quest’anno, in collaborazione con Identità Golose, si apre nel chiostro del convento con il benvenuto curato da Andrea Ribaldone, per poi spostarsi nelle sale della mensa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
