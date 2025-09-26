Grandi artisti intepretano Buon compleanno Elvis Covered di Liga

Ildenaro.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 26 set. (askanews) – Nell’ambito delle celebrazioni dei 30 anni dell’album “Buon compleanno Elvis” di Luciano Ligabue, WARNER MUSIC ITALY ha riunito grandi artisti del mondo dello spettacolo nella speciale raccolta “Buon compleanno Elvis Covered”, un omaggio unico all’iconico disco! Da oggi, venerdì 26 settembre, è disponibile in digitale “BUON Buon compleanno Elvis Covered” (https:bio.toBCECovered), l’ultimo capitolo dell’opera omnia “Buon compleanno Elvis 1995-2025” (https:bio.toLigabuebce), composta in totale da otto progetti speciali realizzati in questi mesi da Warner Music Italia per l’anniversario di uno degli album che ha segnato la storia della musica italiana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: grandi - artisti

Cartelloni firmati da grandi artisti per le stagioni di prosa e dei concerti al Verdi di Pisa

Omaggio a grandi artisti del territorio

Estate di danza ad Arezzo: torna il festival internazionale InDanza&InArte con spettacoli, formazione e grandi artisti

Grandi artisti intepretano Buon compleanno Elvis Covered di Liga - (askanews) – Nell’ambito delle celebrazioni dei 30 anni dell’album “Buon compleanno Elvis” di Luciano Ligabue, WARNER MUSIC ITALY ha riunito grandi artisti del mondo dello spettacolo n ... Riporta askanews.it

grandi artisti intepretano buonConosciamo davvero l’arte contemporanea e i suoi interpreti? - Scopriamo insieme l'affascinante mondo dell'arte contemporanea e i suoi interpreti. Lo riporta libreriamo.it

Cerca Video su questo argomento: Grandi Artisti Intepretano Buon