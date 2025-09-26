Grandi artisti intepretano Buon compleanno Elvis Covered di Liga
Milano, 26 set. (askanews) – Nell’ambito delle celebrazioni dei 30 anni dell’album “Buon compleanno Elvis” di Luciano Ligabue, WARNER MUSIC ITALY ha riunito grandi artisti del mondo dello spettacolo nella speciale raccolta “Buon compleanno Elvis Covered”, un omaggio unico all’iconico disco! Da oggi, venerdì 26 settembre, è disponibile in digitale “BUON Buon compleanno Elvis Covered” (https:bio.toBCECovered), l’ultimo capitolo dell’opera omnia “Buon compleanno Elvis 1995-2025” (https:bio.toLigabuebce), composta in totale da otto progetti speciali realizzati in questi mesi da Warner Music Italia per l’anniversario di uno degli album che ha segnato la storia della musica italiana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
