Grande successo per l' Anci Lazio Training Camp 2025 | un modello di collaborazione per il futuro

Iltempo.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Importante partecipazione all'ANCI Lazio Training Camp 2025 che, per tre giorni, fino a domani sabato 27 settembre, ha riunito a Sperlonga amministratori locali, istituzioni, imprese e comunità in un vero e proprio laboratorio di idee dedicato al futuro post-PNRR. L'evento, incentrato su innovazione, sostenibilità e politiche di coesione – temi chiave per la programmazione europea 2028-2034 – ha rappresentato una fondamentale occasione di networking e crescita per gli amministratori del Lazio, offrendo momenti di confronto su finanziamenti europei, transizione digitale e ambientale, nonché sulle opportunità di sviluppo per i territori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

grande successo per l anci lazio training camp 2025 un modello di collaborazione per il futuro

© Iltempo.it - Grande successo per l'Anci Lazio Training Camp 2025: un modello di collaborazione per il futuro

In questa notizia si parla di: grande - successo

Il grande successo su prime video che sostituisce bosch

Emmy nomination di pedro pascal: riscopri il suo grande successo televisivo con 89% su rt

90 day fiancé: la star conquista un grande successo professionale negli Stati Uniti dopo molte delusioni

grande successo anci lazioGrande successo per l’ANCI Lazio Training Camp 2025 a Sperlonga: un modello di collaborazione per il futuro - Amministratori, istituzioni e imprese insieme per innovazione, politiche di coesione e sviluppo sostenibile dei territori ... Lo riporta ilgiornale.it

grande successo anci lazioSperlonga, ANCI Lazio Training Camp 2025. Sinibaldi (Presidente ANCI Lazio): “Formazione e dialogo tra amministratori, imprese e cittadini strada giusta per futuro territorio” - “L’edizione 2025 del Training Camp di ANCI Lazio, che Sperlonga accoglie con grande entusiasmo, ha tutti i presupposti per avviare un ... iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Grande Successo Anci Lazio