Grande Fratello svelata una storia d’amore segreta tra due concorrenti della prima edizione

Un documentario che riscrive la storia del reality. Il Grande Fratello compie 25 anni e, per l’occasione, è stato realizzato un documentario speciale (in onda venerdì 26 settembre in seconda serata e disponibile su Mediaset Infinity) capace di riportare alla luce emozioni, ricordi e segreti della prima, indimenticabile edizione del reality. Tra i momenti più sorprendenti, una rivelazione inedita: la storia d’amore nascosta tra due concorrenti che, per anni, è rimasta celata agli occhi delle telecamere e del pubblico. Maria Antonietta Tilloca, una delle protagoniste della prima edizione, ha deciso di raccontare finalmente la verità: «Dentro il Grande Fratello puoi anche nasconderti, persino sotto gli occhi del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Grande Fratello, svelata una storia d’amore segreta tra due concorrenti della prima edizione

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello, rivoluzione in arrivo: due edizioni nella prossima stagione e un nuovo conduttore

È pronto a portare tutto il suo carisma anche nella Casa In bocca al lupo, Giulio #GrandeFratello - X Vai su X

«Adesso il mio Sanremo è il Grande Fratello». Simona Ventura ha attraversato la televisione italiana negli ultimi 40 anni e ha vissuto quattro o cinque vite: le emozioni degli inizi, il successo che sembrava inscalfibile, la parentesi a Sky, la caduta, la rinascita. U - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, nel documentario svelato un clamoroso retroscena: nella prima edizione era nata coppia di cui nessuno ha mai saputo niente! - l'anno zero del reality, un documentario che ha ripercorso le origini di un fenomeno che ha fatto la stor ... Come scrive isaechia.it

“Sergio Volpini e Maria Antonietta hanno fatto l’amore al Grande Fratello”/ Spunta incredibile storia segreta - Sergio Volpini e Maria Antonietta Tilloca hanno avuto una storia d'amore segreta al Grande Fratello: la verità spunta oggi nel documentario del reality ... Scrive ilsussidiario.net