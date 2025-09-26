Grande Fratello mistero su Jonas Pepe | il video sparisce ma il suo ingresso sembra certo

Prima la presentazione ufficiale, poi la scomparsa dai social: ma fonti vicino alla produzione rassicura, Matteo il 29 settembre sarà tra i concorrenti del Grande Fratello La nuova stagione del Grande Fratello non è ancora iniziata e già si accompagna a polemiche e misteri. Al centro del dibattito c'è il nome di Matteo Jonas Pepe, concorrente che era stato presentato con grande enfasi, salvo poi vedere il suo video ufficiale rimosso dalla pagina Instagram del reality. Il caso Matteo: presentato e poi rimosso dai social L'enigma ha subito acceso i riflettori su Jonas: in un primo momento, infatti, si era ipotizzato che il modello romano fosse stato escluso dal cast a poche settimane dall'inizio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

