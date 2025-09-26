Grande Fratello Francesca prima di entrare nella Casa | Questa volta avrete la gatta da pelare

Dopo Anita Mazzotta, Matteo Azzali e Omer Elomari, sui social è stata presentata ufficialmente Francesca: ecco cosa ha rivelato la nuova concorrente del Grande Fratello nel video di presentazione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Francesca prima di entrare nella Casa: "Questa volta avrete la gatta da pelare"

