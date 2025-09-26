grande fratello come votare e esprimere le preferenze nella nuova edizione

il ritorno alle origini del grande fratello e le novità sul meccanismo di voto. La prossima edizione del Grande Fratello si appresta a riproporre un format più fedele alle sue radici, con importanti modifiche che riguardano anche il sistema di preferenze espresso dal pubblico. Questa scelta mira a ridurre le possibilità di manipolazione e a garantire una maggiore spontaneità nel percorso dei concorrenti. le modalità di voto nella nuova stagione. Secondo quanto anticipato da fonti autorevoli, il televoto sarà limitato esclusivamente all’uso di SMS o dell’ app Mediaset Infinity. Ogni partecipante potrà esprimere una sola preferenza per dispositivo, attraverso un singolo account per smartphone, eliminando così la possibilità di utilizzare più profili o dispositivi contemporaneamente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

