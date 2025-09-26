Grande Fratello 25 anni dopo emerge la verità | Maria Antonietta e Sergio amanti segreti

Il documentario pubblicato su Mediaset Infinity riporta alla luce i legami intensi tra i concorrenti della prima edizione del reality show mai svelati fino a oggi. A 25 anni dalla prima storica edizione del reality, il documentario Grande Fratello - L'inizio, disponibile su Mediaset Infinity, riporta alla luce storie mai raccontate, passioni rimaste nell'ombra e legami tanto intensi quanto taciuti. Tra questi, spicca il racconto di Maria Antonietta Tilloca, oggi 52 anni, che svela per la prima volta il suo amore segreto con Sergio Volpini, divenuto popolarissimo grazie al soprannome di Ottusangolo, affibbiatogli dalla Gialappa's Band a Mai dire Grande Fratello. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, 25 anni dopo emerge la verità: Maria Antonietta e Sergio amanti segreti

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Grande Fratello, 25 anni dopo emerge la verità: Maria Antonietta e Sergio amanti segreti - Il documentario pubblicato su Mediaset Infinity riporta alla luce i legami intensi tra i concorrenti della prima edizione del reality show mai svelati fino a oggi. movieplayer.it scrive

