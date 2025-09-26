grande fratello 2025 parte con 12 concorrenti

Tutto è pronto per il Grande Fratello targato Simona Ventura, al via lunedì 29 settembre in prima serata su Canale 5. La domanda, a tre giorni dal via, è d’obbligo: “Chi sono i concorrenti?”. Finora sono stati ufficializzati soltanto cinque inquilini ma il cast è definito. La notizia, però, è un altra: non verrà svelato per intero alla prima puntata. Davide Maggio è in grado di anticipare in anteprima che il kick-off sarà con dodici concorrenti. Lunedì entreranno nella casa sei uomini e sei donne; tra loro i già annunciati Matteo Azzali, Giulio Carotenuto, Francesca Carrara, Omer Elomari e Anita Mazzotta. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

