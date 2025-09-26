Grande Fratello 2025 cast al via con 12 concorrenti | 6 uomini e 6 donne nella prima puntata

Il conto alla rovescia è finito: lunedì 29 settembre 2025 torna il Grande Fratello, in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Simona Ventura. La nuova edizione del reality show più longevo della televisione italiana parte con una novità: non tutti i concorrenti saranno rivelati subito. Alla prima puntata entreranno 12 inquilini – 6 uomini e 6 donne – ma il cast completo sarà svelato gradualmente, per mantenere alta la curiosità del pubblico. Indice. Grande Fratello 2025: il cast iniziale dei concorrenti. Quanti concorrenti in totale?. Una nuova era per il reality. Perché il cast non è svelato subito?. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

