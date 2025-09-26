Scopri chi varcherà per primo la porta rossa del Grande Fratello, quali ingressi sono attesi dopo e quali nomi sono già ufficialmente confermati Ti sei mai chiesto quali segreti si celano dietro l’ingresso nel reality più spiato d’Italia? Lunedì 29 settembre parte su Canale?5 la nuova edizione del Grande Fratello, ma quel giorno sotto le luci non entreranno tutti i concorrenti annunciati. Secondo un’indiscrezione affidata dal giornalista Giuseppe Candela sui social, nella prima puntata varcheranno la soglia della casa soltanto dodici partecipanti. Il resto del cast verrà svelato solo in seguito, appuntamento dopo appuntamento. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Grande Fratello 2025 anticipazioni: chi entra subito e chi rischia l’esclusione