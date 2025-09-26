Grande Fratello 2025-26 ecco chi sono i concorrenti
Il Grande Fratello 2025-2026 ripartirà lunedì 29 settembre. Conduzione affidata per la prima volta a Simona Ventura e ritorno alle origini: niente ‘Vip’ ma ‘Nip’, come nella prima edizione datata 2000. I concorrenti del reality prodotto da Endemol Shine Italy condividono la propria vita quotidiana all’interno di una casa, ripresi 24 ore su 24 da una serie di telecamere e generalmente sono persone comuni perfettamente ignote. Chi ha condotto dal 2000 a oggi. Daria Bignardi (2000-2001), Barbara d’Urso (2003-2004, 2018-2019), Alessia Marcuzzi (2006-2012, 2014-2015) e Alfonso Signorini (2023-2025) hanno condotto le edizioni passate. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Grande Fratello 2025 parte lunedì 29 settembre su Canale 5, cast al via con 12 concorrenti, 6 uomini e 6 donne: ecco le anticipazioni.
Il conto alla rovescia è finito: lunedì 29 settembre 2025 il Grande Fratello torna su Canale 5 con la nuova conduzione di Simona Ventura.