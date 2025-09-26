Grande attesa per Milan-Napoli | San Siro sarà sold-out

26 set 2025

Domenica sera andrà in scena a San Siro Milan-Napoli. C'è grandissima attesa per questo match, come testimonia il dato sugli spettatori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

