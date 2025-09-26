Da quando Ultimo Uomo è diventato indipendente, sono stati gli abbonati a sostenere la nostra crescita. Sono loro ad averci aiutato a realizzare molti dei nostri progetti: abbiamo pubblicato longform illustrati, newsletter e nuovi podcast, abbiamo coperto in modo approfondito alcuni grandi eventi sportivi come in passato non abbiamo potuto fare. Vogliamo continuare a migliorare e a fare di più, anche per questo il piano di abbonamenti di Ultimo Uomo si sta evolvendo, come si è evoluto il pressing negli ultimi anni o il volume di tiri da tre punti nel basket. Da un solo abbonamento, quello che abbiamo avuto fino a oggi (quello da 6 euro al mese o 60 euro l’anno), stiamo passando a un piano che prevede tre diverse fasce di abbonamenti: ABBONATO. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Gran Riserva entra a far parte di Ultimo Uomo