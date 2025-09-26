Gran Pavese Rossoblù Tra le proposte c’è don Gianni Croci

Si è svolto ieri il primo incontro della commissione incaricata di assegnare il Gran Pavese Rossoblu, riconoscimento destinato a persone o enti che abbiano offerto un contributo significativo alla comunità sambenedettese. Del gruppo fanno parte, di diritto, il sindaco Antonio Spazzafumo, i suoi predecessori, il presidente del consiglio comunale Eldo Fanini e due delegati politici: Sabrina Merli per la maggioranza e Aurora Bottiglieri per l’opposizione. Tra le prime proposte emerse c’è quella relativa a don Gianni Croci, direttore della Caritas Diocesana. In lizza anche il commercialista Franco Zazzetta, presidente della cooperativa La Fabbrica dei fiori, realtà che coinvolge operatori con disabilità psichica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

