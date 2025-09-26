GPS 2026 | l’Università Link propone oltre 150 corsi singoli per integrare CFU e materie necessarie per accedere alle classi di concorso

Orizzontescuola.it | 26 set 2025

Nel 2026 verranno riaperte le GPS per il biennio 20262028: un passaggio determinante per i docenti in regola con i requisiti richiesti dalle varie classi di concorso, che potranno finalmente inserirsi o aggiornare la propria posizione in graduatoria. Nell’attesa del prossimo aggiornamento, presso l’Università degli Studi Link c’è tempo per conseguire le integrazioni necessarie all’accesso . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

