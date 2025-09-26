Governo Fontana | Solidarietà a Meloni per scritte di Torino

Lopinionista.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – “La mia solidarietà al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per le scritte minacciose apparse a Torino. È necessario condannare e contrastare ogni forma di violenza e riportare il confronto su una base di rispetto e responsabilità”. Così il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto). L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

governo fontana solidariet224 a meloni per scritte di torino

© Lopinionista.it - Governo, Fontana: “Solidarietà a Meloni per scritte di Torino”

In questa notizia si parla di: governo - fontana

Liste d’attesa, in arrivo l’ultimatum a Fontana e Bertolaso: “Agiscano sui dg lombardi”. Se non accade, governo costretto a intervenire

Fontana (M5s) a Fanpage: “Il governo non ha un piano per la crisi climatica, ai giovani lasceranno macerie”

Cerimonia del Ventaglio, Fontana tira le orecchie al Governo: «Troppi decreti». E sul Veneto: «La quadra ancora non c’è. Non sono ottimista»

governo fontana solidariet224 meloniGoverno, Fontana, solidarietà a Meloni per scritte Torino - (askanews) – “La mia solidarietà al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per le scritte minacciose apparse a Torino. Scrive askanews.it

Governo Meloni, agenda settembre: dalla Legge di Bilancio ai vaccini, di cosa si discute - Le vacanze estive della politica sono ormai finite e il governo guidato da Giorgia Meloni si appresta a vivere un settembre intenso. Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Governo Fontana Solidariet224 Meloni