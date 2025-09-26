Governo Fontana | Solidarietà a Meloni per scritte di Torino
ROMA – “La mia solidarietà al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per le scritte minacciose apparse a Torino. È necessario condannare e contrastare ogni forma di violenza e riportare il confronto su una base di rispetto e responsabilità”. Così il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto). L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: governo - fontana
Liste d’attesa, in arrivo l’ultimatum a Fontana e Bertolaso: “Agiscano sui dg lombardi”. Se non accade, governo costretto a intervenire
Fontana (M5s) a Fanpage: “Il governo non ha un piano per la crisi climatica, ai giovani lasceranno macerie”
Cerimonia del Ventaglio, Fontana tira le orecchie al Governo: «Troppi decreti». E sul Veneto: «La quadra ancora non c’è. Non sono ottimista»
Alcune barchette di carta con i colori della Palestina sono state fatte galleggiare nella fontana di Trevi da studenti e attivisti, che chiedono al governo Meloni una presa di posizione contro il genocidio a Gaza. La protesta romana arriva dopo i nuovi attacchi con - facebook.com Vai su Facebook
Almasri, FdI conferma l'irritazione verso Fontana e gli uffici della Camera. Il Pd: "Sveleremo le bugie del governo". Il presidente della Camera chiede una smentita al partito di Meloni che però arriva edulcorata. - X Vai su X
Governo, Fontana, solidarietà a Meloni per scritte Torino - (askanews) – “La mia solidarietà al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per le scritte minacciose apparse a Torino. Scrive askanews.it
Governo Meloni, agenda settembre: dalla Legge di Bilancio ai vaccini, di cosa si discute - Le vacanze estive della politica sono ormai finite e il governo guidato da Giorgia Meloni si appresta a vivere un settembre intenso. Come scrive tg24.sky.it