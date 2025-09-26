Governo Fontana | Solidarietà a Meloni per scritte di Torino

ROMA – “La mia solidarietà al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per le scritte minacciose apparse a Torino. È necessario condannare e contrastare ogni forma di violenza e riportare il confronto su una base di rispetto e responsabilità”. Così il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto). L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

