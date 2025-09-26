Google rende più personalizzabili le Card di chiamata di Contatti e Telefono
Google ha aggiunto una nuova opzione di personalizzazione alle Card di chiamata, una delle più recenti aggiunte a Google Contattie Telefono. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: google - rende
Google rende maggiormente disponibile la scorciatoia per la AI Mode nel widget di ricerca
Google Foto per Android rende più facile cancellare le foto salvate nel cloud
Google rende più utili i gruppi di schede e sistema una piccola criticità su Chrome
? 311 recensioni a 5 stelle su Google ? 94 recensioni a 5 stelle su Facebook Vuol dire che oltre 400 clienti hanno raccontato pubblicamente la loro esperienza nel nostro punto vendita. E la cosa che ci rende più orgogliosi è che non si tratta solo di numeri, m - facebook.com Vai su Facebook