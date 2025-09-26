Google ha aggiornato Gemini 2.5 Flash | migliorano risposte e comprensione delle immagini

Google ha aggiornato il modello 2.5 Flash di Gemini per migliorare la sua capacità di gestire le risposte e comprendere le immagini.

Le novità dell’aggiornamento di sistema di Google di luglio 2025 (aggiornato)

Gemini parla all'utente su Google Fogli: con il linguaggio naturale lo aiuta nelle formule - Le nuove funzioni di Gemini in Google Fogli sono disponibili per gli amministratori nelle app Workspace, purché questi abbiano attivato le funzionalità intelligenti e la personalizzazione. Si legge su hdblog.it

Google Play Store: nuova scheda You e Gemini Live - Google ha annunciato diverse funzionalità per il Play Store, tra cui la scheda You, il profilo gamer aggiornato e l'integrazione di Gemini Live. Si legge su punto-informatico.it