Google aggiorna Gemini per i robot | la versione 1.5 può ragionare sugli ambienti in cui opera

Dday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gemini Robotics 1.5 porta due modelli agentici che pensano prima di agire: un orchestratore per il ragionamento incarnato e un VLA per l'esecuzione e il trasferimento di abilità nel mondo reale. 🔗 Leggi su Dday.it

Google aggiorna "Gemini per i robot": la versione 1.5 può ragionare sugli ambienti in cui opera

google aggiorna gemini robotGoogle DeepMind presenta Gemini Robotics 1.5 - programmate, limitate a eseguire istruzioni precise senza possibilità di adattamento. borsainside.com scrive

I nuovi super-robot di Google potenziati dall'AI - Il robot utilizza l'ultima versione di Gemini, l'AI di Google, per elaborare i comandi e orientarsi nell'ambiente circostante. Segnala wired.it

