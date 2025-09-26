Google aggiorna Gemini per i robot | la versione 1.5 può ragionare sugli ambienti in cui opera
Gemini Robotics 1.5 porta due modelli agentici che pensano prima di agire: un orchestratore per il ragionamento incarnato e un VLA per l'esecuzione e il trasferimento di abilità nel mondo reale. 🔗 Leggi su Dday.it
Google DeepMind presenta Gemini Robotics 1.5 - programmate, limitate a eseguire istruzioni precise senza possibilità di adattamento. borsainside.com scrive
I nuovi super-robot di Google potenziati dall'AI - Il robot utilizza l'ultima versione di Gemini, l'AI di Google, per elaborare i comandi e orientarsi nell'ambiente circostante. Segnala wired.it