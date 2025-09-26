C ’è chi del Rococò conserva solo l’immagine di riccioli e merletti. Max Mara, con la sua collezione Primavera Estate 2026, invece ha scelto la Milano Fashion Week per dimostrare quanto questo stile sappia ancora parlare al presente. Sul catwalk, rigore sartoriale e leggerezza visionaria si intrecciano in un linguaggio nuovo: non nostalgia, ma reinvenzione. Front row Milano Fashion Week PE26. guarda le foto Madame de Pompadour come icona culturale. Al centro della collezione Max Mara Primavera Estate 2026 c’è Madame de Pompadour, musa colta e anticonformista. Mecenate di artisti, fondatrice della manifattura di Sèvres e intellettuale capace di confrontarsi con i filosofi illuministi, diventa oggi emblema di femminilità strategica e indipendente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Gonne a petali, trench trasformati e accessori che sembrano sculture: la passerella di Milano diventa pura sorpresa