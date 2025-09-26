Golden Power per tutti. Non ci sono figli e figliastri del risiko bancario, la legge deve essere rispettata perché il risparmio è questione di sicurezza nazionale. Il senso del messaggio del minist. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Golden power per tutti, la strategia difensiva di Giorgetti sulle banche