Golden power per tutti la strategia difensiva di Giorgetti sulle banche
Golden Power per tutti. Non ci sono figli e figliastri del risiko bancario, la legge deve essere rispettata perché il risparmio è questione di sicurezza nazionale.
Unicredit ritira l’offerta su Banco Bpm, l’accusa sul Golden Power voluto dal governo: «Troppa incertezza che non giova a nessuno»
Roma e Bruxelles si sfidano sul golden power di UniCredit
Bruxelles chiederà al governo di ritirare le imposizioni del Golden Power a Unicredit per Bpm
L'Ue non molla sul golden power: la DG Comp si esprimerà sul caso Unicredit-Banco Bpm nonostante il ritiro dell'ops. Dopo il passo indietro di Andrea Orcel, la Dg Comp temeva di aver perso la competenza sul caso. Ora ha chiarito i dubbi e si prepara a deci
Il ceo Philippe Donnet aggiorna il board sulla joint venture da 1.900 miliardi. Trattativa aperta fino al 31 dicembre, tra opposizioni interne e il possibile scudo del Golden Power
Golden Power su Banco Bpm? Il Tesoro avvisa Crédit Agricole - Agricole: la legge sul Golden Power si applicherà a tutti.
Giorgetti: sul polo Bpm-Agricole c'è il Golden Power - Crédit Agricole Italia (CAI), ma è inevitabile che il governo applichi il Golden Power come ha già fatto nell'Ops